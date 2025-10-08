Завершились две встречи африканского отборочного раунда ЧМ-2026.

Мохамед Салах globallookpress.com

Египет в гостевой встрече обыграл Джибути — 3:0.

Голами в составе «фараонов» отличились Ибрагим Адель (8') и Мохамед Салах (14', 84').

В параллельной встрече Буркина-Фасо оказалась сильнее Сьерры-Леоне — 1:0.

Единственный гол в матче забил Мохамед Зуграна на 43-й минуте игры.

Египет с 23 очками занимает 1-е место в группе и за тур до конца отбора стал недосягаемым для идущих на 2-й строчке футболистов из Буркина-Фасо.

Сьерра-Леоне потеряла все шансы на вторую строчку, занимая 3-е место с 12 очками, Джибути с 1 набранным баллом занимает последнюю, 6-ю позицию в таблице.