Лондонский «Арсенал» ищет способы увеличить вместимость собственного стадиона «Эмирейтс», сообщает ESPN.

Первые работы по улучшению арены руководство «канониров» начало еще год назад, пробуя различные способы модернизации.

Летом 2026 года будет отмечаться 20-летний юбилей введение «Эмирейтса» в эксплуатацию. К этому времени «Арсенал» планирует окончательно определиться с вариантом от небольшого обновления до существенного расширения.

Также сложностью модернизации является расположение стадиона на сравнительно узком участке площадью 70 тыс. кв. м, где имеются ограничения на застройку и проходит железнодорожная линия