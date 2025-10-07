Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе проходит курс восстановления после растяжения связок правой лодыжки, полученного в матче с «Вильярреалом» (3:1), сообщает Marca.
По информации издания, 26-летний форвард занимается под наблюдением медицинских специалистов сборной Франции и мадридского клуба.
Мбаппе пропустил первую общую тренировку национальной команды — ему назначены физиотерапия и лёгкая работа в тренажёрном зале.
Сборная Франции, капитаном которой является Мбаппе, проведёт матч отборочного турнира ЧМ-2026 против Азербайджана 10 октября.