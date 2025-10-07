Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о своем желании выиграть «Золотой мяч» в течении карьеры.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Я бы очень хотел выиграть "Золотой мяч". По сути, это командный трофей, который выигрывает лучший игрок команды, то есть победитель Лиги чемпионов или чемпионата мира.

Это было бы результатом совместных выдающихся достижений как в индивидуальном, так и в командном плане. Это был бы практически идеальный сезон», — приводит слова Кейна The Guardian.

В текущем сезоне Бундеслиги на счету Кейна 6 матчей, в которых он забил 11 мячей и сделал 3 результативные передачи.