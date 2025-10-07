Тренер сборной России по вратарям Виталий Кафанов высказался о вратарях национальной команд перед матчами с Ираном в Волгограде.

Виталий Кафанов globallookpress.com

«Есть предварительная договоренность с Карпиным, что с Ираном сыграет Сафонов. На второй матч — пока не знаю. Сегодня у нас собралась основная обойма. Очень хотелось вызвать и Антона Митрюшкина, но было сложно выбрать, вместо кого.

Сафонов год не играет в основном составе? Сезон только начался. В прошлом сезоне он провел 19 матчей, которые пошли в плюс. Это дает больше опыта, чем в чемпионате России. В "ПСЖ" поменялась ситуация, новый вратарь-конкурент. Тренеры "ПСЖ" приняли решение начать сезон с Шевалье. Это было не твердое решение. Когда Матвей начнет играть, у него будет длительная серия. После зимней паузы станет понятно, кто из них первый, а кто второй. Это простая тренерская логика. Понять место вратаря можно понять только через серию.

Бориско? Два отрезка Максим отыграл хорошо. Очень хорошо начал сезон. Команда мало пропускает. Попросил его держать уровень, чтобы вызывать в сборную. Обратили внимание, включили в расширенный список. Сказал, что надеюсь, он поможет бороться команде за высокие места.

Агкацев? Когда вратарь пропускает между ног с 30 метров, это ошибка вратаря. В пропущенных мячах Агкацев не виноват. Он держит планку, которую поднял в прошлом году. Поиграл в теннис бол. Обыграли Максименко и Адамова в паре с Сафоновым», — цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

Товарищеский матч Россия — Иран состоится 10 октября на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Игра против Боливии состоится 14 октября.