Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о своей текущей игровой форме.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Лучшая форма в жизни? Можно сказать, что да, потому что я еще никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Поэтому да, так можно сказать.

Честно говоря, с появлением ребенка мне стало даже лучше, потому что я отключаюсь от реальности. Я совсем не думаю о футболе, хотя, будучи молодым, думаешь о разном и, возможно, немного волнуешься за разные вещи.

Но когда я прихожу домой, я еще больше расслабляюсь, поэтому думаю, что мне нужно поблагодарить своего сына! » — цитирует Холанна клубная пресс-служба.

Напомним, что в настоящий момент Холанн имеет серию из девяти подряд игр с забитыми мячами.