Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем в команде полузащитника Матвея Кисляка.

Матвей Кисляк globallookpress.com

«Мы спокойно относимся к информации по Матвею Кисляку. Мы рады, что он добился такого прогресса и интереса от европейских клубов. Но, как вы знаете, недавно мы существенно улучшили финансовые условия его контракта в одностороннем порядке без какого-либо продления. Если зимой будут предложения, то мы их, конечно, рассмотрим, но задачи такой нет», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Ранее была информация, что летом в ЦСКА поступали официальные предложения по трансферу Кисляка от клубов из Турции. Трансферная стоимость Матвея оценивается в 16 млн евро.