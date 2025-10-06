Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер высказался о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

Алан Ширер globallookpress.com

«Что я хочу сказать об Эрлинге — он абсолютный зверь. Мне нравится, то, что я вижу в его исполнении, отношусь к нему с огромным уважением.

Я не вижу у него слабостей — он быстрый, сильный, способен забивать много голов, хорош в верховой борьбе, играет за блестящую команду, в которой ему создают моменты.

Так что, продолжайте дискутировать», — приводит слова Ширера Sky Sports News.

В текущем сезоне АПЛ на счету Холанна семь матчей, в которых он забил девять мячей и сделал один ассист.