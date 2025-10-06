Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

«Начало матча от ЦСКА в дерби со "Спартаком" должно войти в футбольные учебники. Я даже не припомню, когда такое было в дерби. Это очень серьёзный гандикап. У Челестини есть приличная ротация и молодёжь в команде, а также клуб прикупил новичков.

Возможно, ЦСКА выдержит в таком темпе весь сезон, однако команде не хватает стабильности. Самое главное для армейцев — брать очки с середняками, а это для молодой команды — большая проблема. Если ЦСКА этого избежит, будет бороться за лидерство», — сказал Наумов Чемпионату.

После этого матча ЦСКА занимает 1-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Локомотива» 18-го октября.