Саудовский клуб «Аль-Хиляль» сделал форварду «Баварии» Гарри Кейну предложение о трехлетнем контракте с зарплатой 100 млн евро в год, сообщает Bild. Общая сумма соглашения может составить 300 млн евро.

Гарри Кейн globallookpress.com

Ранее 32-летний англичанин уже отклонял варианты из Саудовской Аравии в 2023 году, но теперь готов рассмотреть подобный контракт следующим летом.

Кейн перебрался в «Баварию» из «Тоттенхэма» в 2023 году и с тех пор провёл 106 матчей, забив 103 гола и сделав 29 результативных передач. Его действующее соглашение с мюнхенцами рассчитано до 2027 года.