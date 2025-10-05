«Гамбург» одержал победу над «Майнцем» (4:0) в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги.
У хозяев дублем отметился Райан Филипп, который забил свои голы на 10-й и 61-й минутах.
Еще по голу забили Альберт-Самби Локонга на 6-й минуте и Жан-Люк Домпе на 52-й минуте.
Результат матча
ГамбургГамбург4:0МайнцМайнц
1:0 Альберт Самби Локонга 6' 2:0 Райан Филипп 10' 3:0 Жан-Люк Домпе 52' 4:0 Райан Филипп 61'
Гамбург: Даниэл Фернандеш, Лука Вушкович, Миро Мухайм, Николас Капальдо, Даниэль Эльфадли, Георгий Гочолеишвили (Вильям Микельбренсис 82'), Альберт Самби Локонга (Йонас Мефферт 63'), Николай Ремберг, Райан Филипп (Александер Рёссинг-Лелесиит 82'), Рансфорд Кёнигсдёрффер (Роберт Глатцель 67'), Жан-Люк Домпе (Фабио Бальде 68')
Майнц: Лассе Рис, Филипп Мвене (Нельсон Вайпер 46'), Андреас Ханше-Ольсен, Данни да Коста, Ли Джэ Сон (Николас Ферачниг 71'), Пауль Небель, Надим Амири (Леннард Малоуни 82'), Кайсю Сано, Доминик Кор (Арминдо Зиб 62'), Бенедикт Холлербах (Штефан Белл 62'), Арно Норден
Жёлтые карточки: Даниэль Эльфадли 17', Николай Ремберг 65' — Ли Джэ Сон 42', Доминик Кор 45+3', Надим Амири 65'
После этого матча «Гамбург» занимает 8-е место в таблице Бундеслиги с 8-ю очками в активе. «Майнц» — на 16-й строчке (4 балла).