«Гамбург» одержал победу над «Майнцем» (4:0) в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги.

У хозяев дублем отметился Райан Филипп, который забил свои голы на 10-й и 61-й минутах.

Еще по голу забили Альберт-Самби Локонга на 6-й минуте и Жан-Люк Домпе на 52-й минуте.

Результат матча

Гамбург Гамбург 4:0 Майнц Майнц

1:0 Альберт Самби Локонга 6' 2:0 Райан Филипп 10' 3:0 Жан-Люк Домпе 52' 4:0 Райан Филипп 61'

Гамбург: Даниэл Фернандеш, Лука Вушкович, Миро Мухайм, Николас Капальдо, Даниэль Эльфадли, Георгий Гочолеишвили ( Вильям Микельбренсис 82' ), Альберт Самби Локонга ( Йонас Мефферт 63' ), Николай Ремберг, Райан Филипп ( Александер Рёссинг-Лелесиит 82' ), Рансфорд Кёнигсдёрффер ( Роберт Глатцель 67' ), Жан-Люк Домпе ( Фабио Бальде 68' )

Майнц: Лассе Рис, Филипп Мвене ( Нельсон Вайпер 46' ), Андреас Ханше-Ольсен, Данни да Коста, Ли Джэ Сон ( Николас Ферачниг 71' ), Пауль Небель, Надим Амири ( Леннард Малоуни 82' ), Кайсю Сано, Доминик Кор ( Арминдо Зиб 62' ), Бенедикт Холлербах ( Штефан Белл 62' ), Арно Норден

Жёлтые карточки: Даниэль Эльфадли 17', Николай Ремберг 65' — Ли Джэ Сон 42', Доминик Кор 45+3', Надим Амири 65'