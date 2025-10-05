Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о гостевой победе над «Брентфордом» (1:0).

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Хорошая игра. У них был один момент в первом тайме, одно единоборство, которое мы проиграли. Мы провели выдающийся первый тайм, показав игру, которая близка к нашей лучшей во многих отношениях. У нас были моменты, но Келлехер сделал несколько хороших сэйвов.

В целом, я очень доволен этим месяцем, после игры с "Манчестер Юнайтед" мы сильно выросли во многих отношениях, и я надеюсь, что игроки вернутся из сборных здоровыми», — цитирует Гвардиолу BBC.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 13-ю очками в активе. «Брентфорд» располагается на 16-й строчке (7).