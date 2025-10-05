В матче восьмого тура испанской Примеры «Бетис» на выезде переиграл «Эспаньол» со счетом 2:1.
На гол Поля Лосано гости ответили точными ударами Кучо и Эза Абде.
Результат матча
ЭспаньолБарселона1:2БетисСевилья
1:0 Поль Лосано 15' 1:1 Кучо Эрнандес 55' 1:2 Абде Эззальзули 63'
Эспаньол: Марко Дмитрович, Омар Эль-Хилали (Рубен Санчес 86'), Клеменс Ридель, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Поль Лосано (Лука Колеошо 68'), Эдуардо Экспозито (Рамон Терратс 83'), Пере Милья (Урко Гонсалес 60'), Тайрис Долан (Кевин Гарсиа 68'), Роберто Фернандес, Хавьер Пуадо
Бетис: Пау Лопес, Рикардо Родригес, Натан, Эктор Бельерин, Джовани Ло Чельсо (Родриго Рикельме 68'), Марк Рока, Пабло Форнальс (Айтор Руйбаль 77'), Диего Гомес, Кучо Эрнандес (Седрик Бакамбу 90'), Абде Эззальзули, Антони (Серхи Альтмира 77')
Жёлтые карточки: Пере Милья 27', Хавьер Пуадо 45' — Пабло Форнальс 33', Антони 45', Джовани Ло Чельсо 90+10'
«Бетис» набрал 15 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Примеры, «Эспаньол» (12) — девятый.
В параллельной игре «Реал Сосьедад» на своем поле проиграл «Райо Вальекано» с результатом 0:1.
Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Пача на 84-й минуте.
Победа позволила «Райо Вальекано» набрать 8 очков и подняться на 14-е место в турнирной таблице. У «Реал Сосьедада» осталось 5 баллов и 19-я строчка.