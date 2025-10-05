Победа позволила «Райо Вальекано» набрать 8 очков и подняться на 14-е место в турнирной таблице. У «Реал Сосьедада» осталось 5 баллов и 19-я строчка.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Пача на 84-й минуте.

В параллельной игре «Реал Сосьедад» на своем поле проиграл «Райо Вальекано» с результатом 0:1.

«Бетис» набрал 15 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Примеры, «Эспаньол» (12) — девятый.

На гол Поля Лосано гости ответили точными ударами Кучо и Эза Абде .

В матче восьмого тура испанской Примеры «Бетис» на выезде переиграл «Эспаньол» со счетом 2:1.

