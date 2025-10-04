«Рубин» в матче 11-го тура РПЛ примет «Крылья Советов». Поединок состоится 4 октября в 15:15 по мск.

После поражения в прошлом туре «Рубин» остался с 15 очками и занимает 9-е место. «Бордовые» соседствуют с «Крыльями». Те имеют 12 пунктов и находятся на строчку ниже. Самарцы приехали в Казань после двух неудач подряд, которые они потерпели в матчах с московским «Динамо» и «Спартаком».

Что касается очных встречи, то последняя игра закончилась вничью 1:1. Последний матч в Казани завершился победой «Крыльев Советов» 2:0. Беспроигрышная серия гостей составляет 3 поединка.

