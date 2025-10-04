«Рубин» в матче 11-го тура РПЛ примет «Крылья Советов». Поединок состоится 4 октября в 15:15 по мск.
После поражения в прошлом туре «Рубин» остался с 15 очками и занимает 9-е место. «Бордовые» соседствуют с «Крыльями». Те имеют 12 пунктов и находятся на строчку ниже. Самарцы приехали в Казань после двух неудач подряд, которые они потерпели в матчах с московским «Динамо» и «Спартаком».
Что касается очных встречи, то последняя игра закончилась вничью 1:1. Последний матч в Казани завершился победой «Крыльев Советов» 2:0. Беспроигрышная серия гостей составляет 3 поединка.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Коэффициенты букмекеров: 1.86 — победа «Рубина», 3.60 — ничья, 4.25 — победа «Крыльев Советов».
- Прогноз на матч от ИИ: выиграют «Крылья Советов» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.