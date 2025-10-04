«Мец» в матче 7-го тура чемпионата Франции примет «Марсель». Поединок состоится 4 октября в 18:00 мск.

«Мец» пока безнадежно плавает на дне турнирной таблицы с 2 очками без единой победы. В прошлом туре команда смогла разжиться одним пунктом, сыграв нулевую с «Гавром». Ранее хозяева заработали очко, сыграв мировую с «Анже».

Для «Марселя» сегодня важно победить. Клуб имеет возможность сравняться по очкам с лидерами турнира ПСЖ и «Лионом». «Олимпийцы» выиграли в трех последних поединках, одолев «Лорьян», «Страсбур» и даже ПСЖ.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.03.

Коэффициенты букмекеров: 6.50 — победа «Меца», 4.55 — ничья, 1.51 — победа «Марселя».

Прогноз искусственного интеллекта: сухая победа «Марселя» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Мец» — «Марсель» смотрите на LiveCup.Run.

