«Мец» в матче 7-го тура чемпионата Франции примет «Марсель». Поединок состоится 4 октября в 18:00 мск.
«Мец» пока безнадежно плавает на дне турнирной таблицы с 2 очками без единой победы. В прошлом туре команда смогла разжиться одним пунктом, сыграв нулевую с «Гавром». Ранее хозяева заработали очко, сыграв мировую с «Анже».
Для «Марселя» сегодня важно победить. Клуб имеет возможность сравняться по очкам с лидерами турнира ПСЖ и «Лионом». «Олимпийцы» выиграли в трех последних поединках, одолев «Лорьян», «Страсбур» и даже ПСЖ.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.03.
- Коэффициенты букмекеров: 6.50 — победа «Меца», 4.55 — ничья, 1.51 — победа «Марселя».
- Прогноз искусственного интеллекта: сухая победа «Марселя» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Мец» — «Марсель» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.