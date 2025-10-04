В 7-м туре чемпионата Англии «Лидс» примет «Тоттенхэм». Игра состоится 4 октября на стадионе «Элланд Роуд». Начало в 14:30 мск.
«Лидс» второй тур подряд набирает очки. В прошлом туре «павлины» смогли добиться ничьи (2:2) с «Борнмутом». Перед этим команда со счетом 3:1 обыграла «Вулверхэмптон». Сейчас у хозяев 8 очков на счету. За ними закреплена 12-я позиция.
У «Тоттенхэма» 3 матча без поражений — победа над «Вест Хэмом», ничья с «Брайтоном» и «Вулверхэмптоном». За 6 матчей клуб набрал 11 очков и занимает 5-е место. На неделе команда Томаса Франка не смогла обыграл «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов, сыграв вничью 2:2.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.48.
- Коэффициенты букмекеров: 2.72 — победа «Лидса», 3.40 — ничья, 2.72 — победа «Тоттенхэма».
- Прогноз ИИ на матч: победа «Лидса» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лидс» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.
