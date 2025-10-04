В 7-м туре чемпионата Англии «Лидс» примет «Тоттенхэм». Игра состоится 4 октября на стадионе «Элланд Роуд». Начало в 14:30 мск.

«Лидс» второй тур подряд набирает очки. В прошлом туре «павлины» смогли добиться ничьи (2:2) с «Борнмутом». Перед этим команда со счетом 3:1 обыграла «Вулверхэмптон». Сейчас у хозяев 8 очков на счету. За ними закреплена 12-я позиция.

У «Тоттенхэма» 3 матча без поражений — победа над «Вест Хэмом», ничья с «Брайтоном» и «Вулверхэмптоном». За 6 матчей клуб набрал 11 очков и занимает 5-е место. На неделе команда Томаса Франка не смогла обыграл «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов, сыграв вничью 2:2.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.48.

Коэффициенты букмекеров: 2.72 — победа «Лидса», 3.40 — ничья, 2.72 — победа «Тоттенхэма».

Прогноз ИИ на матч: победа «Лидса» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лидс» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.