В матче седьмого тура французской Лиги 1 «Брест» и «Нант» сыграли вничью.

«Брест»
«Брест» globallookpress.com

Команды за 90 минут так и не смогли поразить ворота друг друга, сыграв 0:0.

Результат матча

БрестФранция. Лига 1Брест0:0НантНантФранция. Лига 1
Брест:  Радослав Маецки,  Кенни Лала,  Брендан Шардонне,  Мишель Диас,  Брэдли Локо,  Жорис Шотар,  Уго Маньетти,  Эрик Эбимбе (Дауда Гиндо 78'),  Камори Думбия,  Пате Мбуп (Амиду Макалу 78'),  Людовик Ажорк
Нант:  Антони Лопеш,  Джуниор Мванга,  Чидози Авазим,  Кельвен Амьен-Аду,  Хон Хён-сок (Николя Коцца 87'),  Квон Хек-Кю,  Демен Ассумани (Юссеф Эль-Араби 85'),  Луи Леру,  Маттис Аблин,  Мостафа Мохамед (Bahmed Deuff 85'),  Майкель Лахдо (Баэреба Гирасси 63')
Жёлтые карточки:  Пате Мбуп 17',  Людовик Ажорк 67'  —  Чидози Авазим 10'

У «Бреста» стало 8 очков и 10-е место в турнирной таблице.  У «Нанта» теперь 6 очков и 14-я строчка.