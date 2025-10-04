В матче седьмого тура французской Лиги 1 «Брест» и «Нант» сыграли вничью.
Команды за 90 минут так и не смогли поразить ворота друг друга, сыграв 0:0.
Результат матча
БрестФранция. Лига 10:0НантФранция. Лига 1
Брест: Радослав Маецки, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Мишель Диас, Брэдли Локо, Жорис Шотар, Уго Маньетти, Эрик Эбимбе (Дауда Гиндо 78'), Камори Думбия, Пате Мбуп (Амиду Макалу 78'), Людовик Ажорк
Нант: Антони Лопеш, Джуниор Мванга, Чидози Авазим, Кельвен Амьен-Аду, Хон Хён-сок (Николя Коцца 87'), Квон Хек-Кю, Демен Ассумани (Юссеф Эль-Араби 85'), Луи Леру, Маттис Аблин, Мостафа Мохамед (Bahmed Deuff 85'), Майкель Лахдо (Баэреба Гирасси 63')
Жёлтые карточки: Пате Мбуп 17', Людовик Ажорк 67' — Чидози Авазим 10'
У «Бреста» стало 8 очков и 10-е место в турнирной таблице. У «Нанта» теперь 6 очков и 14-я строчка.