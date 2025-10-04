После этого матча «Атлетик» занимает 5-е место в таблице Примеры с 13-ю очками в активе. «Мальорки» — на 20-й позиции (5).

У «Мальорки» единственный гол забил Саму Кошта на 77-й минуте.

В составе хозяев Иньяки Уильямс на 9-й минуте с пенальти и Алехандро Рего на 82-й минуте.

«Атлетик» одержал победу над «Мальоркой» (2:1) в матче 8-го тура испанской Примеры.

