«Атлетик» одержал победу над «Мальоркой» (2:1) в матче 8-го тура испанской Примеры.
В составе хозяев Иньяки Уильямс на 9-й минуте с пенальти и Алехандро Рего на 82-й минуте.
У «Мальорки» единственный гол забил Саму Кошта на 77-й минуте.
Результат матча
АтлетикБильбао2:1МальоркаПальма-де-Мальорка
1:0 Иньяки Уильямс 9' пен. 1:1 Саму Кошта 77' 2:1 Алехандро Рего 82'
Атлетик: Унай Симон, Хесус Аресо, Даниэль Вивиан, Эмерик Лапорт, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета (Иньиго Лекуэ 82'), Микель Хаурегисар, Роберт Наварро, Николас Серрано (Алехандро Рего 62'), Горка Гурусета (Мароан Саннади 62'), Иньяки Уильямс (Нико Уильямс 53')
Мальорка: Лео Роман, Хоан Мохика (Матеу Морей 88'), Антонио Раильо, Мартин Вальент, Пабло Маффео (Антонио Латорре 88'), Пабло Торре (Матео Джозеф 66'), Серхи Дардер, Марк Доменек, Мануэль Морланес (Антонио Санчес 84'), Саму Кошта, Ведат Мурики
Жёлтые карточки: Иньиго Руис де Галарета 36', Эмерик Лапорт 49', Хесус Аресо 89', Даниэль Вивиан 90+3', Нико Уильямс 90+5' — Серхи Дардер 45+2', Ведат Мурики 75', Антонио Раильо 89', Антонио Санчес 90+2', Лео Роман 90+5'
Красная карточка: Антонио Санчес 90+2' (Мальорка)
После этого матча «Атлетик» занимает 5-е место в таблице Примеры с 13-ю очками в активе. «Мальорки» — на 20-й позиции (5).