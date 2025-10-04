По данным издания The Athletic, руководство «Манчестер Юнайтед» не отправит в отставку Рубена Аморима, если команда проиграет «Сандерленду» в 7-м туре АПЛ.

Рубен Аморим globallookpress.com

Как сообщает источник, совладелец клуба Джим Рэтклифф доверяет спортивному департаменту манкунианцев, но окончательное решение все равно за ним. Он считает, что Аморим должен доработать до конца сезона.

Ранее в СМИ появилась информация, что в случае поражения от «Сандерленда» португальский специалист будет отправлен в отставку.

Игра «МЮ» — «Сандерленд» пройдет 4 октября в 17:00 (мск).