По данным издания The Athletic, руководство «Манчестер Юнайтед» не отправит в отставку Рубена Аморима, если команда проиграет «Сандерленду» в 7-м туре АПЛ.
Как сообщает источник, совладелец клуба Джим Рэтклифф доверяет спортивному департаменту манкунианцев, но окончательное решение все равно за ним. Он считает, что Аморим должен доработать до конца сезона.
Ранее в СМИ появилась информация, что в случае поражения от «Сандерленда» португальский специалист будет отправлен в отставку.
Игра «МЮ» — «Сандерленд» пройдет 4 октября в 17:00 (мск).