Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин высказался о текущем положении дел в команде.

Арсен Захарян globallookpress.com

«Может быть, если бы он и играл, было бы по‑другому. Вы же видите, у команды одна победа, им сейчас важны очки. Тренер же делает замены исходя из счета.

Возможна ли зимой смена команды? Смена команды — звучит громко. Если не будет достаточной игровой практики, то, естественно. До сегодняшнего времени "Реал Сосьедад" не рассматривал опции по его аренде. Давайте доживем до зимы, а там посмотрим», — цитирует Голубина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Примеры Захарян принял участие в двух матчах, в которых не смог отметиться голами или ассистами.