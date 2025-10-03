«Сассуоло» одержал победу над «Вероной» (1:0) в матче 6-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол у гостей записал на свой счет Андреа Пинамонти на 71-й минуте.
Результат матча
ВеронаВерона0:1СассуолоСассуоло
0:1 Андреа Пинамонти 71'
Верона: Лоренцо Монтипо, Унай Нуньес, Виктор Нельссон, Мартин Фресе, Домагой Брадарич (Григорис Кастанос 85'), Суат Сердар (Шейх Няьссе 76'), Роберто Гальярдини (Жан-Даниэль Акпа 65'), Антуан Бернед (Амин Сарр 76'), Гифт Орбан, Rafik Belghali, Giovane Santana do Nascimento
Сассуоло: Арьянет Мурич, Джош Дойг, Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Себастьян Валюкевич, Кристиан Вольпато (Алиу Фадера 59'), Неманья Матич, Астер Вранкс (Николас Пьерини 59'), Арман Лорьенте (Кристиан Торстведт 59'), Андреа Пинамонти (Валид Шеддира 87'), Исмаэль Коне (Эдоардо Яннони 82')
Жёлтые карточки: Суат Сердар 44', Rafik Belghali 90+1' — Валид Шеддира 47', Николас Пьерини 64', Арьянет Мурич 76'
После этого матча «Сассуоло» занимает 8-е место в таблице Серии А с 9-ю очками в активе. «Верона» — на 17-й позиции (3 балла).