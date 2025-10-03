«Сассуоло» одержал победу над «Вероной» (1:0) в матче 6-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол у гостей записал на свой счет Андреа Пинамонти на 71-й минуте.

Результат матча

Верона Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло

0:1 Андреа Пинамонти 71'

Верона: Лоренцо Монтипо, Унай Нуньес, Виктор Нельссон, Мартин Фресе, Домагой Брадарич ( Григорис Кастанос 85' ), Суат Сердар ( Шейх Няьссе 76' ), Роберто Гальярдини ( Жан-Даниэль Акпа 65' ), Антуан Бернед ( Амин Сарр 76' ), Гифт Орбан, Rafik Belghali, Giovane Santana do Nascimento

Сассуоло: Арьянет Мурич, Джош Дойг, Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Себастьян Валюкевич, Кристиан Вольпато ( Алиу Фадера 59' ), Неманья Матич, Астер Вранкс ( Николас Пьерини 59' ), Арман Лорьенте ( Кристиан Торстведт 59' ), Андреа Пинамонти ( Валид Шеддира 87' ), Исмаэль Коне ( Эдоардо Яннони 82' )

Жёлтые карточки: Суат Сердар 44', Rafik Belghali 90+1' — Валид Шеддира 47', Николас Пьерини 64', Арьянет Мурич 76'