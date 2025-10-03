Одержит ли «Верона» первую победу в Серии А?

прогноз на матч Серии А и ставка за 1.85

3 октября в шестом туре Серии А сыграют «Верона» и «Сассуоло». Начало встречи — в 21:45 мск.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» после пяти туров нового розыгрыша итальянской Серии А не знает побед с тремя очками в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 17-ю позицию с отрывом в один балл от зоны вылета (18-20-я строчки), а также с отставанием в три пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура национального первенства клуб на чужом поле с результатом 0:2 потерпел поражение от «Ромы».

Перед этим коллектив прекратил выступления в Кубке Италии, когда в 1/16 финала теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Венеции» (0:0) в серии пенальти.

Не сыграют: травмированы — Харруи, Москера, Оегоке и Суслов, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Верона» ни разу не выиграла в основное время при шести ничьих и трех поражениях.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля.

Гифт Орбан и Суат Сердар — авторы пока что двух голов команды в новом сезоне Серии А.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Сассуоло» после пяти туров нового розыгрыша итальянского чемпионата также находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 13-ю позицию в Серии А с отставанием в три очка от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в три балла от нынешнего соперника и в четыре — от зоны вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура национального первенства клуб на своем поле со счетом 3:1 одержал победу над «Удинезе».

Перед этим коллектив также прекратил выступления в Кубке Италии, когда в 1/16 финала теперь в чужих стенах потерпел разгромное поражение от «Комо» (0:3).

Не сыграют: травмирован — Пас, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Сассуоло» четыре раза проиграл при двух победах.

Это сулит гостям не лучшие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.

Семь голов команды в новом сезоне Серии А забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Вероны» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из шести последних матчей «Сассуоло» проиграл

в трех последних матчах «Сассуоло» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Верона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.20, выигрыш «Сассуоло» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в девяти из 13-ти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в четырех из шести последних матчей гости проиграли.

Ставка: «Верона» победит за 2.60