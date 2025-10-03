Главный тренер английского «Лидса» Даниэль Фарке сообщил о травме ведущего полузащитника Дэниэла Джеймса.

«Врачи говорят, что он, скорее всего, пропустит от четырех до шести недель, так что, по правде говоря, мы ожидаем его возвращения сразу после ноябрьского перерыва на сборные. Если бы он вернулся раньше, это было бы бонусом и сюрпризом. Это не очень хорошая новость», — цитирует Фарке Sky Sports.

27-летний валлиец подвернул лодыжку на тренировке. Только недавно он восстановился после проблем с мышцами. В этом сезоне вингер сыграл 5 матчей за «Лидс» и пока отметился результативными действиями. За команду он выступает с 2021 года.