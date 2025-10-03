Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался об уроках от поражения в матче с «Атлетико» (2:5) в чемпионате Испании.
«Нам не стоит слишком высоко превозносить победы и слишком унывать после поражений. Чем более уравновешенными мы будем, тем лучше справимся со всем, тем лучше будут наши выступления.
Так случилось. Такое случается и будет случаться во всех командах. Мы не забыли об этом, но и не слишком зацикливаемся.
Я не придаю этому особого значения, потому что уделяю внимание тому, что могу контролировать. Это раздевалка команды, то, чем я живу.
А все посторонние вещи... Я довольно хорошо справляюсь. Это не первый раз и не последний. Я не сильно измотан этим», — цитирует Алонсо As.
Напомним, что «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры на данный момент.