Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий по поводу травмы вратаря команды Алиссона Бекера.

Алиссон Бекер globallookpress.com

«Завтра Алиссон играть не будет. В сборную он тоже не поедет. Что касается сроков возвращения, то это зависит от того, как быстро он восстановится. Я удивлюсь, если Алиссон выйдет на поле в первом же матче после октябрьской международной паузы.

Мне сложно сказать, как долго его не будет, но предстоящие игры он точно пропустит. Что в "Ливерпуле", что в сборной Бразилии», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

В текущем сезоне АПЛ 33-летний Алиссон принял участие в шести матчах, в двух из которых смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.