«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» интересуются центральным полузащитником «Брентфорда» Егором Ярмолюком, сообщает Caught Offside.

Егор Ярмолюк globallookpress.com

В настоящее время «пчелы» не готовы расставаться со своим ведущим футболистом, но могут отпустить его летом 2026 года в случае выгодного предложения.

В этом сезоне Ярмолюк сыграл за «Брентфорд» 8 матчей и сделал одну голевую передачу. Его контракт с клубом до 2031 года, а рыночная цена на Transfermarkt составляет € 15 млн.

В АПЛ он выступает с 2022 года, перейдя из «Днепра».