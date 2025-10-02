На стадионе имени Диего Армандо Марадоны в этот вечер было всё: мощное начало гостей, моменты хозяев, пенальти, нервы и кульминация. «Наполи» вырвал первую победу в Лиге чемпионов сезона благодаря дублю Расмуса Хёйлунна, которому ассистировал Кевин Де Брёйне. А «Спортинг» уезжает с чувством, что мог увезти больше, чем досадное поражение 1:2.

Результат матча Наполи Неаполь 2:1 Спортинг Лиссабон 1:0 Расмус Хёйлунн 36' 1:1 Луис Суарес 62' пен. 2:1 Расмус Хёйлунн 79' Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Леонардо Спинаццола, Жуан Жесус, Сэм Бёкема, Мигель Гутьеррес ( Матиас Оливера 81' ), Станислав Лоботка, Андре Франк Замбо Ангисса, Кевин Де Брёйне ( Билли Гилмор 81' ), Скотт МакТоминай ( Ноа Ланг 69' ), Маттео Политано ( Давид Нерес 69' ), Расмус Хёйлунн ( Лоренцо Лукка 90' ) Спортинг: Руи Силва, Гонсалу Инасиу, Куарежма, Иван Фреснеда, Джени Катамо ( Педро Гонсалвес 46' ), Жеовани Кенда, Жоау Симоэш ( Хидемаса Морита 78' ), Мортен Юльманн, Максимилиано Араухо, Фотис Иоаннидис ( Зено Дебаст 67' ), Франсиску Тринкан ( Луис Суарес 46' )

Статистика матча 3 Удары в створ 4 5 Удары мимо 1 51 Владение мячом 49 7 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 16 Фолы 9

Португальцы начали по-хозяйски — не стесняясь играть первым номером. Кенда и Фреснеда накручивали правый фланг, Иоаннидис искал мяч в штрафной. На первых минутах «Наполи» пришлось действовать от обороны, но именно в такие моменты и проявляется класс отдельных игроков.

Кевин Де Брёйне, которому ещё недавно прочили конфликт с Конте после замены в Милане, взял игру в свои руки. На 36-й минуте он подхватил мяч у своей штрафной, прошёл через центр и выдал передачу на ход Хёйлунну. Датчанин не подвёл — хладнокровный удар в нижний угол и 1:0.

Расмус Хёйлунн празднует гол globallookpress.com

Ещё до перерыва «Наполи» мог удвоить счёт. Политано проверил реакцию Руи Силвы, но вскоре сам запорол момент, отправив мяч на трибуны. «Спортинг» до конца тайма уже не был так дерзок — хозяева прибрали мяч и казались уверенными в себе.

Ошибка Политано вернула португальцев в игру

Вторая половина началась под контролем «Наполи»: удары издали, длинные атаки, но без реальной остроты. И именно тогда случился перелом. На 62-й минуте Маттео Политано неловко срубил Максимиано Араухо в своей штрафной. Арбитр Дэнни Маккели без раздумий указал на 11-метровую отметку.

Луис Суарес (да, тёзка того самого) вышел бить спокойно и уверенно. Низом, в угол — и это был не просто мяч на выезде в Неаполе, а сотый мяч «Спортинга» в Лиге чемпионов. Счёт сравнялся, и стадион вдруг стих — хозяева потеряли инициативу.

Луис Суарес globallookpress.com

Португальцы могли выйти вперёд, почти сразу же. После классной комбинации на 75-й минуте Педру Гонсалвеш получил мяч в идеальной позиции, но пробил выше ворот. Это был момент, который мог принести «Спортингу» вторую победу в сезоне Лиги Чемпионов.

Дежавю: Де Брёйне на Хёйлунна, дубль и спасение

Когда матч начал качаться в сторону ничьей, на авансцену снова вышел бельгийский гений. Минут за 10 до конца матча Де Брёйне с левого фланга закрутил подачу в штрафную. Хёйлунн влетел в зону и, опередив защитников, хлёстко пробил головой. 2:1 — дубль датчанина, вторая голевая передача Де Брёйне, и трибуны взорвались.

Расмус Хёйлунн празднует гол globallookpress.com

Оставшиеся минуты были нервными. Суарес почти убежал один на один, Хьюлманн проверил Милинковича-Савича дальним ударом. Но вратарь «Наполи» справился, и команда «на зубах» дотянула до финального свистка.

Для «Наполи» это была важная победа в Лиге чемпионов сезона после поражения в Манчестере. Команда Антонио Конте показала два лица: уверенное — когда работает связка Де Брёйне и Хёйлунна, и тревожное — когда допускаются простые ошибки, вроде пенальти Политано.

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

У Хёйлунна теперь три дубля в первых восьми матчах Лиги чемпионов. Де Брёйне сделал то, что умеет лучше всего — за вечер отдал два ассиста, став всего вторым игроком «Наполи», кто оформил подобное в ЛЧ (после Кавани и Лавецци в 2012-м).

«Спортинг» после победы над «Кайратом» доказал, что может играть на равных и с топами. Португальцы цеплялись до конца, имели моменты и оставили о себе впечатление команды, которая ещё отберёт очки у фаворитов.