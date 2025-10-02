На стадионе имени Диего Армандо Марадоны в этот вечер было всё: мощное начало гостей, моменты хозяев, пенальти, нервы и кульминация. «Наполи» вырвал первую победу в Лиге чемпионов сезона благодаря дублю Расмуса Хёйлунна, которому ассистировал Кевин Де Брёйне. А «Спортинг» уезжает с чувством, что мог увезти больше, чем досадное поражение 1:2.
Португальцы начали по-хозяйски — не стесняясь играть первым номером. Кенда и Фреснеда накручивали правый фланг, Иоаннидис искал мяч в штрафной. На первых минутах «Наполи» пришлось действовать от обороны, но именно в такие моменты и проявляется класс отдельных игроков.
Кевин Де Брёйне, которому ещё недавно прочили конфликт с Конте после замены в Милане, взял игру в свои руки. На 36-й минуте он подхватил мяч у своей штрафной, прошёл через центр и выдал передачу на ход Хёйлунну. Датчанин не подвёл — хладнокровный удар в нижний угол и 1:0.
Ещё до перерыва «Наполи» мог удвоить счёт. Политано проверил реакцию Руи Силвы, но вскоре сам запорол момент, отправив мяч на трибуны. «Спортинг» до конца тайма уже не был так дерзок — хозяева прибрали мяч и казались уверенными в себе.
Ошибка Политано вернула португальцев в игру
Вторая половина началась под контролем «Наполи»: удары издали, длинные атаки, но без реальной остроты. И именно тогда случился перелом. На 62-й минуте Маттео Политано неловко срубил Максимиано Араухо в своей штрафной. Арбитр Дэнни Маккели без раздумий указал на 11-метровую отметку.
Луис Суарес (да, тёзка того самого) вышел бить спокойно и уверенно. Низом, в угол — и это был не просто мяч на выезде в Неаполе, а сотый мяч «Спортинга» в Лиге чемпионов. Счёт сравнялся, и стадион вдруг стих — хозяева потеряли инициативу.
Португальцы могли выйти вперёд, почти сразу же. После классной комбинации на 75-й минуте Педру Гонсалвеш получил мяч в идеальной позиции, но пробил выше ворот. Это был момент, который мог принести «Спортингу» вторую победу в сезоне Лиги Чемпионов.
Дежавю: Де Брёйне на Хёйлунна, дубль и спасение
Когда матч начал качаться в сторону ничьей, на авансцену снова вышел бельгийский гений. Минут за 10 до конца матча Де Брёйне с левого фланга закрутил подачу в штрафную. Хёйлунн влетел в зону и, опередив защитников, хлёстко пробил головой. 2:1 — дубль датчанина, вторая голевая передача Де Брёйне, и трибуны взорвались.
Оставшиеся минуты были нервными. Суарес почти убежал один на один, Хьюлманн проверил Милинковича-Савича дальним ударом. Но вратарь «Наполи» справился, и команда «на зубах» дотянула до финального свистка.
Для «Наполи» это была важная победа в Лиге чемпионов сезона после поражения в Манчестере. Команда Антонио Конте показала два лица: уверенное — когда работает связка Де Брёйне и Хёйлунна, и тревожное — когда допускаются простые ошибки, вроде пенальти Политано.
У Хёйлунна теперь три дубля в первых восьми матчах Лиги чемпионов. Де Брёйне сделал то, что умеет лучше всего — за вечер отдал два ассиста, став всего вторым игроком «Наполи», кто оформил подобное в ЛЧ (после Кавани и Лавецци в 2012-м).
«Спортинг» после победы над «Кайратом» доказал, что может играть на равных и с топами. Португальцы цеплялись до конца, имели моменты и оставили о себе впечатление команды, которая ещё отберёт очки у фаворитов.