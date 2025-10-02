Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о подписании нового соглашение с «сине-бело-голубыми» до лета 2030-го года.

Густаво Мантуан globallookpress.com

«Как я изменился за годы жизни в Санкт-Петербурге? Изменений очень много. Во-первых, я сильно повзрослел, и это произошло благодаря команде, фанатам и вообще всем вокруг. Плюс самостоятельная жизнь в этом красивейшем городе. Еще чувствую, что вырос и прибавил как игрок. Так что если сравнивать себя с тем парнем, который только-только приехал в Россию, сейчас я куда более подготовлен к любым жизненным ситуациям.

Что для меня значит "Зенит"? На сегодняшний момент "Зенит" значит для меня абсолютно все. Клуб, который открыл для меня двери в европейский футбол, дал возможность мне и моим близким почувствовать себя как дома с первого же дня. Болельщики здесь приняли меня как родного и на протяжении всех этих лет поддерживали и помогали. Поэтому "Зенит" будет иметь для меня важнейшее значение не только сейчас, но вообще всю мою жизнь! », — цитирует Мантуана пресс-служба «Зенита».

В нынешнем сезоне бразильский полузащитник провел за «сине-бело-голубых» 10 матчей в рамках РПЛ и забил 1 гол.