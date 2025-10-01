Российский тренер Сергей Ташуев высказал свою версию неудачного выступления тольяттинского «Акрона» в этом сезоне и назвал одним из виновников Артема Дзюбу.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Когда Дзюба говорил, что "Акрону" нужны трансферы, пришли новые футболисты и снова бьют на Дзюбу. Смысл был в этих трансферах, чтобы опять бить на Дзюбу? Сегодня, мне кажется, Заур Тедеев уже стал заложником этой ситуации с Дзюбой. И главное, Дзюба умеет играть в другой футбол, внизу. Артем — красавчик, он хорош, но команда из-за этого уже вниз ушла», — сказал Ташуев в новом выпуске шоу «О, родной футбол! ».

Пока после 10 туров «Акрон» с 7 очками располагается на 14-й строчке в РПЛ. Следующий матч команда Заура Тедеева сыграет дома с «Зенитом».