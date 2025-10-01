Наставник «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о поражении от «Челси» (0:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Между матчами у нас было два дня, и мы не тренировались, а только восстанавливались. Одна из моих сильных сторон на поле, если так вообще можно выразиться, — это мои тренировки, но на них времени у нас не было. Сейчас продолжается период сильного давления на игроков. Сегодняшнее может стать для них базой, поскольку отсюда мы могли вернуться и с ничьей, что было бы для них позитивно.

Проблема не в сегодняшнем поражении, а в поражении от "Карабаха". Даже после сегодняшнего три очка у нас должно было быть, и теперь нам где-то надо их добывать. Думаю, что сегодня мы сделали достаточно для того, чтобы взять одно очко, но все же не удалось. Наша команда обретает уверенность в себе. Мы старались. Этого оказалось недостаточно, но — ничего. Все равно впечатления — позитивные», — цитирует официальный сайт УЕФА Моуринью.

«Челси» набрал три очка и идет 17-м в турнирной таблице АПЛ.