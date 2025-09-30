Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Кайрата» (5:0).

Хаби Алонсо — главный тренер «Реала» globallookpress.com

«У нас была чёткая цель — выиграть матч. Хорошее начало: шесть очков из шести. Удалось забить много голов. Футболисты играли спокойно.

Вальверде всегда готов. Он щедрый игрок. Сегодня, если бы матч пошёл по-другому, использовали его. Нужно распределять минуты. Очень важно распределить минуты между игроками», — передает слова Алонсо Чемпионат.

После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. В следующей встрече на турнире «сливочные» сыграют против «Ювентуса» 22-го октября.