«Валенсия» на своем поле проиграла «Овьедо» в матче 7-го тура Примеры — 1:2.

Счет в матче открыл форвард «Валенсии» Арно Данжума на 4-й минуте встречи.

«Овьедо» сравнял счет на 85-й минуте усилиями Луки Илича, а на следующей минуте Соломон Рондон принес победу гостям.

Результат матча

Валенсия Валенсия 1:0 Овьедо Овьедо

1:0 Арно Данжума 4'

Валенсия: Хулен Агирресабала, Димитри Фулкье, Сесар Таррега, Муктар Дьякаби, Хосе Луис Гайя, Андре Алмейда ( Пепелу 55' ), Батист Сантамария, Луис Риоха, Хави Герра ( Лукас Бельтран 55' ), Арно Данжума ( Даниэль Раба 78' ), Уго Дуро ( Диего Лопес 55' )

Овьедо: Аарон Эскандель, Рахим Альхассан, Давид Карму, Дани Кальво, Лукас Аихадо, Сантьяго Коломбатто, Леандер Дендонкер, Альберто Рейна ( Хосе Рондон 77' ), Йосип Брекало ( Лука Илич 65' ), Федерико Виньяс ( Ильяс Чайра 77' ), Хессем Хассан

Жёлтые карточки: Сесар Таррега 56' — Федерико Виньяс 62', Лука Илич 71', Альберто Рейна 75'