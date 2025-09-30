«Валенсия» на своем поле проиграла «Овьедо» в матче 7-го тура Примеры — 1:2.
Счет в матче открыл форвард «Валенсии» Арно Данжума на 4-й минуте встречи.
«Овьедо» сравнял счет на 85-й минуте усилиями Луки Илича, а на следующей минуте Соломон Рондон принес победу гостям.
Результат матча
1:0 Арно Данжума 4'
Валенсия: Хулен Агирресабала, Димитри Фулкье, Сесар Таррега, Муктар Дьякаби, Хосе Луис Гайя, Андре Алмейда (Пепелу 55'), Батист Сантамария, Луис Риоха, Хави Герра (Лукас Бельтран 55'), Арно Данжума (Даниэль Раба 78'), Уго Дуро (Диего Лопес 55')
Овьедо: Аарон Эскандель, Рахим Альхассан, Давид Карму, Дани Кальво, Лукас Аихадо, Сантьяго Коломбатто, Леандер Дендонкер, Альберто Рейна (Хосе Рондон 77'), Йосип Брекало (Лука Илич 65'), Федерико Виньяс (Ильяс Чайра 77'), Хессем Хассан
Жёлтые карточки: Сесар Таррега 56' — Федерико Виньяс 62', Лука Илич 71', Альберто Рейна 75'
«Овьедо» поднялся из зоны вылета на 14-е место с 6 очками. «Валенсия» с 8 баллами осталась на 12-й позиции Примеры.