30 сентября в Грозном «Ахмат» примет «Оренбург» в матче 5-го тура группы А Кубка России. Начало игры в 20:30 мск.

«Ахмат» выиграл в последних двух матчах, обыграв «Акрон» и «Пари НН» в рамках РПЛ. В Кубке у грозненцев 3 поражения в 4 турах. Несмотря на это, сегодня у хозяев есть шанс выйти сразу на 2-е место.

«Оренбург» проиграл 3 матча из 4 последних. В одном случае была победа — над «Рубином» в Кубке, однако там «горожане» выиграли за счет пенальти. В целом за 4 тура Кубка «Оренбург» одержал одну чистую победу в основное время, и как раз над «Ахматом».

