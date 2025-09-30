30 сентября в Грозном «Ахмат» примет «Оренбург» в матче 5-го тура группы А Кубка России. Начало игры в 20:30 мск.
«Ахмат» выиграл в последних двух матчах, обыграв «Акрон» и «Пари НН» в рамках РПЛ. В Кубке у грозненцев 3 поражения в 4 турах. Несмотря на это, сегодня у хозяев есть шанс выйти сразу на 2-е место.
«Оренбург» проиграл 3 матча из 4 последних. В одном случае была победа — над «Рубином» в Кубке, однако там «горожане» выиграли за счет пенальти. В целом за 4 тура Кубка «Оренбург» одержал одну чистую победу в основное время, и как раз над «Ахматом».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.03.
- Букмекеры дают 1.43 на победу «Ахмата» и 6.80 на победу «Оренбурга».
- Искусственный интеллект предсказал победу «Ахмата» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.