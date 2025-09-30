Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о нынешнем регламенте Кубка России.

Сергей Семак globallookpress.com

«Кубок — достаточно странный турнир, где регламент демотивирует некоторые команды, потому что даже несмотря на первое место в группе дальше идет жеребьевка, и преимущество команды, которая занимает первую позицию, нивелируется. Например, нет преимущества своего поля. Мы свои пожелания передавали, но правила остались не совсем спортивными», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице своей группе по итогам четырех туров.