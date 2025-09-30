Главный тренер «Эльче» Эдер Сарабия признан лучшим тренером Ла Лиги в сентябре. Испанский специалист опередил в голосовании Ханси Флика («Барселона») и Хаби Алонсо («Реал» Мадрид).

Эдер Сарабия globallookpress.com

Под руководством Сарабии «Эльче» в сентябре провел четыре матча в чемпионате Испании, добившись двух побед и двух ничьих. Команда, вернувшаяся в элиту из Сегунды в прошлом сезоне, продолжает впечатлять: ни одного поражения в первых семи турах нового сезона.

По итогам 7 туров «Эльче» занимает 4-е место в турнирной таблице Ла Лиги, уступая лишь «Реалу», «Барселоне» и «Вильяреалу». Команду проведет следующую встречу против «Алавеса» 5 октября.