Представитель полузащитника «Крыльев Советов» Вадима Ракова Владимир Кузьмичев ответил на вопрос о сроках восстановления хавбека.
«Восстановление Ракова? Самый оптимистичный прогноз — возвращение к концу этой недели. Вадим восстанавливается по графику, если бы что-то было не так, процесс бы уже скорректировали.
Пока никаких новых вводных от врачей не поступало, так что восстановление продолжается по плану», — цитирует Кузьмичева Sport24.
В текущем сезоне РПЛ на счету 20-летнего Ракова семь матчей, пять голов и две результативные передачи.