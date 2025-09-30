Представитель полузащитника «Крыльев Советов» Вадима Ракова Владимир Кузьмичев ответил на вопрос о сроках восстановления хавбека.

Вадим Раков globallookpress.com

«Восстановление Ракова? Самый оптимистичный прогноз — возвращение к концу этой недели. Вадим восстанавливается по графику, если бы что-то было не так, процесс бы уже скорректировали.

Пока никаких новых вводных от врачей не поступало, так что восстановление продолжается по плану», — цитирует Кузьмичева Sport24.

В текущем сезоне РПЛ на счету 20-летнего Ракова семь матчей, пять голов и две результативные передачи.