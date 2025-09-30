Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил игру московской команды в текущем сезоне РПЛ.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Все, кто хаяли "Спартак" и несли бред, оказались неправы. Происходит всё то, что я говорил. Какая разница, что Станкович сидит наверху? Без него команда выиграла два матча. Играют футболисты, поэтому и команда побеждает. Представьте, если "Спартак" сейчас обыграет ЦСКА. Что тогда будут говорить про Станковича? Иногда слушаешь и читаешь такой бред от футбольных псевдоэкспертов. Всегда слушайте и смотрите Мостового! » — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что в настоящий момент «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.