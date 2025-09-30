Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил игру московской команды в текущем сезоне РПЛ.

Александр Мостовой
Александр Мостовой globallookpress.com

«Все, кто хаяли "Спартак" и несли бред, оказались неправы.  Происходит всё то, что я говорил.  Какая разница, что Станкович сидит наверху?  Без него команда выиграла два матча.  Играют футболисты, поэтому и команда побеждает.  Представьте, если "Спартак" сейчас обыграет ЦСКА.  Что тогда будут говорить про Станковича?  Иногда слушаешь и читаешь такой бред от футбольных псевдоэкспертов.  Всегда слушайте и смотрите Мостового!  » — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что в настоящий момент «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.