Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов высказался по поводу работы Станислава Черчесова в грозненском «Ахмате».

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Рано говорить, что "Ахмат" будет бороться за медали. Станислав Саламович — опытный тренер, и в команде есть хороший подбор футболистов. Да, может, "Ахмат" играл против не самых сильных соперников, но самое главное — набрать максимум очков в матчах с равными командами. Если удача подвернется, грозненцы могут побороться за высокие места. При Черчесове футболисты стали верить, что могут все, — идет большая поддержка», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Под руководством Черчесова «Ахмат» одержал 4 победы и сыграл 3 ничьи. Грозненский клуб занимает 8-е место в РПЛ с 15 очками в активе.