Известный немецкий специалист Юрген Клопп высказался о своей тренерской карьере и допустил, что может больше не работать главным тренером.

Юрген Клопп globallookpress.com

«Я просто отдыхал после ухода из Ливерпуля. Я занимался обычными делами, понимая, что рано или поздно снова начну работать. Но в то же время я понимал, что не тренером. Никогда? Да, думаю, да. Но знать наверняка просто не могу», — приводит слова Клоппа The Athletic.

Клопп получил широкую известность, возглавляя дортмундскую «Боруссию». Ранее он работал в «Майнце», а с 2016 по 2024 год — в «Ливерпуле». Под его руководством английская команда выиграла АПЛ, Лигу чемпионов УЕФА, внутренние кубки, а также клубный чемпионат мира по футболу.

На данный момент Юрген Клопп занимает должность глобального руководителя футбольных операций в компании Red Bull.