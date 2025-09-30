«Барселона» намерена не допустить вызова Ламина Ямаля в сборную Испании на ближайшие отборочные матчи чемпионата мира против Грузии и Болгарии, пишет ARA. Причина — последствия травмы паха, которую нападающий перенёс совсем недавно.

Ламин Ямаль globallookpress.com

В клубе рассчитывают, что Ямаль сможет выйти на поле в среду в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ», а затем сыграть в воскресенье против «Севильи». Однако, как отмечается, его готовность участвовать в играх не означает полного восстановления: дискомфорт ещё сохраняется.

План «Барселоны» заключается в том, чтобы футболист совмещал игровую практику с терапевтическими процедурами, снижая риск рецидива. По информации источника, клуб уже предпринял шаги, чтобы Ямаль не оказался в заявке национальной команды на октябрьские встречи.