30 сентября в Мадриде «Атлетико» примет «Айнтрахт» в матче второго тура Лиги чемпионов. Начало в 22:00 мск.
«Атлетико» проиграл в первом туре «Ливерпулю» 2:3. Поэтому пока что команда Диего Симеоне без очков. Однако у «матрасников» успехи в Примере, где они обыграли «Райо Вальекано» и мадридский «Реал». Сегодня хозяева должны быть в хорошем настроении и форме.
«Айнтрахту» повезло с календарем. В первом туре клуб принимал «Галатасарай» и смог одержать крупную победу 5:1. Благодаря разнице голов франкфуртцы возглавляют таблицу. После старта ЛЧ «Айнтрахт» проиграл «Униону» 3:4 и обыграл гладбахскую «Боруссию» 6:4.
