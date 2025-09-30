30 сентября в Мадриде «Атлетико» примет «Айнтрахт» в матче второго тура Лиги чемпионов. Начало в 22:00 мск.

«Атлетико» проиграл в первом туре «Ливерпулю» 2:3. Поэтому пока что команда Диего Симеоне без очков. Однако у «матрасников» успехи в Примере, где они обыграли «Райо Вальекано» и мадридский «Реал». Сегодня хозяева должны быть в хорошем настроении и форме.

«Айнтрахту» повезло с календарем. В первом туре клуб принимал «Галатасарай» и смог одержать крупную победу 5:1. Благодаря разнице голов франкфуртцы возглавляют таблицу. После старта ЛЧ «Айнтрахт» проиграл «Униону» 3:4 и обыграл гладбахскую «Боруссию» 6:4.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Коэффициенты букмекеров: 1.46 на победу «Атлетико», 5.00 на ничью и 6.60 на победу «Айнтрахта».

Искусственный интеллект сделал ставку на ничью 1:1.

Трансляция матча

