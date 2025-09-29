Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде дал комментарий по поводу предстоящего матча против «Кайрата».

Федерико Вальверде globallookpress.com

«Мы постараемся победить, чтобы поменять динамику. Нас встретило большое количество болельщиков "Реала". Это было приятно. Мы много разговаривали об ошибках. Было два тяжёлых дня с футбольной точки зрения. Поражение тяжёлое. Мы бы хотели выйти на поле более сильными. Понимаем, что сыграем серьёзный матч с "Кайратом".

Мы пережили два обидных поражения с Алонсо — я с "Атлетико" и "ПСЖ". Надеемся, будет другая траектория. И мы это изменим», — цитирует Вальверде «Чемпионат».

Встреча пройдет 30 сентября на стадионе «Центральный» в Алма-Ате и начнётся в 19:45 по местному времени.