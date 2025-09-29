Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о текущем положении дел в команде.

Уэйн Руни globallookpress.com

«Я не вижу ничего, что вселило бы в меня уверенность. Мне кажется, нужны кардинальные изменения. Тренер, игроки — кто бы это ни был. Всё что угодно ради возвращения того "Манчестер Юнайтед".

Владельцы должны дать чёткий месседж, Глэйзеры или сэр Джим Рэтклифф. Должно быть понятно, куда движется этот клуб. Сейчас мы все сидим и ждём, когда он развалится. Культура клуба пропала. Я вижу это каждый день — персонал теряет работу, люди уходят из клуба.

У меня двое детей занимаются в академии "МЮ". Я очень надеюсь, что это не повлияет на них. То, что я вижу — это не Манчестер Юнайтед», — приводит слова Руни BBC.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ.