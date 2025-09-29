В матче пятого тура итальянской Серии А «Парма» на своем поле победила «Торино» со счетом 2:1.
На дубль Матео Пеллегрино гости ответили забитым мячом Сириля Нгонге.
Результат матча
ПармаПарма2:1ТориноТурин
1:0 Матео Пельегрино 36' пен. 1:1 Сириль Нгонж 50' 2:1 Матео Пельегрино 73'
Парма: Дзион Судзуки, Энрико Дель Прато, Алессандро Чиркати, Абдулайе Ндиайе, Эмануэле Валери, Адриан Бернабе (Науэль Эстевес 81'), Мандела Кейта, Гаэтано Ористанио (Adrian Benedyczak 58'), Патрик Кутроне (Оливер Сёренсен 81'), Матео Пельегрино (Милан Дюрич 90'), Sascha Britschgi
Торино: Франко Израэль, Нильс Нкунку (Кристиано Бираги 70'), Ардиан Исмайли (Че Адамс 77'), Гильермо Марипан, Сауль Коко, Никола Влашич (Алию Н'Джи 87'), Кристьян Аслани (Адриен Тамез 71'), Чезаре Казадей, Валентин Лацаро, Джованни Симеоне (Закария Абухляль 87'), Сириль Нгонж
Жёлтые карточки: Абдулайе Ндиайе 16', Матео Пельегрино 60', Энрико Дель Прато 90+1' — Сириль Нгонж 30', Нильс Нкунку 69', Алию Н'Джи 90+2'
Заработанные три очка позволили «Парме» набрать пять баллов и подняться на 13-е место в турнирной таблице. Это первая победа команды в сезоне. У «Торино» осталось четыре очка и 14-я строчка.