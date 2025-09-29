29 сентября в 5-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Торино». Начало игры — в 19:30 мск.

«Парма»

Турнирное положение: Пармезанцы стартовали откровенно неудачно.  Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Парма» в 4 матчах набрала всего 2 зачетных балла.  В них команда отличилась всего одним результативным выстрелом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  Пармезанцы в серии пенальти одолели «Специю».

До того команда не сумела переиграть «Кремонезе» (0:0).  А вот поединок с «Кальяри» завершился поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих.  В этих поединках «Парма» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Пармезанцы обречены на борьбу за выживание.  Да и состав команды по именам выглядит довольно скромно.

Причем «Парма» традиционно неудачно противостоит «Торино».  В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Пармезанцы намерены дать бой нестабильным туринцам.

«Торино»

Турнирное положение: Туринцы нынешний чемпионат начали на своем уровне.  Команда ныне пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Торино» в 4 матчах набрал 4 зачетных балла.  Команда отличилась одним забитым мячом при 8 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  Туринцы переиграли «Пизу» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Аталанты» (0:3).  А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Рому».

При этом «Торино» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории.  Команда отличилась 2 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Туринцы намерены побороться за выход в еврокубки.  А вот пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

При этом «Торино» потенциально обязан прибавить в плане реализации.  Команда пока забивает по большим праздникам.

Команда уже 6 лет не проигрывает пармезанцам.  Да и в трех своих последних матчах она разжилась двумя викториями.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы.  Команда наверняка прибавит в плане реализации.

Статистика для ставок

  • «Торино» в среднем пропускает 2 гола за матч
  • Пармезанцы уже 6 лет не обыгрывают туринцев
  • Обе команды забили всего по голу в 4 стартовых турах чемпионата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Парма» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30.  Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Парма» способна прибавить в плане реализации, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены выбраться из опасной зоны, да и оппонент пропускает многовато.

Ставка: Победа «Пармы» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20