29 сентября в 5-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Торино». Начало игры — в 19:30 мск.
«Парма»
Турнирное положение: Пармезанцы стартовали откровенно неудачно. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
При этом «Парма» в 4 матчах набрала всего 2 зачетных балла. В них команда отличилась всего одним результативным выстрелом.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Пармезанцы в серии пенальти одолели «Специю».
До того команда не сумела переиграть «Кремонезе» (0:0). А вот поединок с «Кальяри» завершился поражением (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Парма» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Пармезанцы обречены на борьбу за выживание. Да и состав команды по именам выглядит довольно скромно.
Причем «Парма» традиционно неудачно противостоит «Торино». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при 3 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Пармезанцы намерены дать бой нестабильным туринцам.
«Торино»
Турнирное положение: Туринцы нынешний чемпионат начали на своем уровне. Команда ныне пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.
Причем «Торино» в 4 матчах набрал 4 зачетных балла. Команда отличилась одним забитым мячом при 8 пропущенных.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Туринцы переиграли «Пизу» (1:0).
До того команда потерпела поражение от «Аталанты» (0:3). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Рому».
При этом «Торино» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Туринцы намерены побороться за выход в еврокубки. А вот пропускает команда в среднем 2 гола за матч.
При этом «Торино» потенциально обязан прибавить в плане реализации. Команда пока забивает по большим праздникам.
Команда уже 6 лет не проигрывает пармезанцам. Да и в трех своих последних матчах она разжилась двумя викториями.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда наверняка прибавит в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Торино» в среднем пропускает 2 гола за матч
- Пармезанцы уже 6 лет не обыгрывают туринцев
- Обе команды забили всего по голу в 4 стартовых турах чемпионата
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Парма» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
Прогноз: «Парма» способна прибавить в плане реализации, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева намерены выбраться из опасной зоны, да и оппонент пропускает многовато.
Ставка: Победа «Пармы» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20