Испанский тренер Хави Эрнандес входит в число кандидатов на пост главного тренера саудовского клуба «Аль-Иттихад» после отставки Лорана Блана. Об этом сообщает известный журналист Маттео Моретто.

Хави Эрнандес globallookpress.com

По его данным, переговоры между представителями Хави и руководством «Аль-Иттихада» уже идут, однако испанец — не единственный претендент на тренерское кресло в Джидде. Клуб рассматривает и другие варианты, прежде чем принять окончательное решение.

Последним местом работы Хави была «Барселона», которую он возглавлял с ноября 2021 года по июнь 2024 года. За это время он привёл команду к победе в чемпионате Испании в сезоне 2022/23, а также завоевал Суперкубок страны.