Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор высказался о ничейном результате своей команды в матче 5-го тура итальянской Серии А против «Аталанты» (1:1).

Игор Тудор — главный тренер «Ювентуса» globallookpress.com

«С моей точки зрения, стакан всегда наполовину полон, потому что, я считаю, мы показали отличную игру. Первый тайм был одним из лучших с тех пор, как я пришёл, если не лучшим. Во втором тайме мы уступали, а в конце у нас было 15 минут с лишним игроком. Мы хотели атаковать, но, к сожалению, не смогли. Это был важный матч между двумя командами, играющими в Лиге чемпионов. Это был сложная, честная и зрелищная игра.

У нас уже есть определённая решимость в атаке: три игрока, играющих в центре нападения. Есть также Консейсау, который не был доступен, и Жегрова, который играет под нападающим. Мне нужно уметь правильно выбирать игроков, которые подходят нам по игре, как с самого начала, так и по ходу матча. Все три нападающих предпочитают играть в центре нападения и должны адаптироваться, когда играют под нападающим», — цитирует Тудора официальный сайт «Ювентуса».

После этого матча «старая синьора» занимает 2-е место в таблице Серии А с 11-ю очками в активе. В следующем поединке «Ювентус» встретится с «Вильярреалом» 1-го октября в рамках общего этапа Лиги чемпионов.