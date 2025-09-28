Тренерский штаб мадридского «Реала» опубликовал заявку на игре 2-го общего этапа Лиги чемпионов с казахстанским «Кайратом».
В этом списке отсутствуют сразу пять защитников «сливочных»: Трент Александр-Арнолд, Эдер Милитау, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер и Ферлан Менди.
Полный список футболистов:
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Хави Наварро.
Защитники: Давид Алаба, Рауль Асенсио, Альваро Каррерас, Франсиско Гарсия, Дин Хейсен, Давид Хименес.
Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос.
Нападающие: Винисиус Жуниор, Эндрик, Килиан Мбаппе, Родригу, Гонсало Гарсия, Браим Диас, Франко Мастантуоно.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Матч пройдет 30 сентября в Алма-Ате в 19:45 (мск).