Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин считает, что его команда была вынуждена играть в футбол «Динамо» Махачкала (0:0) в 10-м туре РПЛ.

«В первую очередь мы добыли очко за счет самоотдачи и сверхусилия. Но если говорить о качестве игры, то футбол — это все‑таки больше про владение мячом, больше комбинирования. Поле чуть больше мешало нам, или дело в умении подстраиваться к нему. Соперник, наверное, больше доминировал.

Мы пытались контратаковать, что‑то найти в наших атаках. Но в целом здесь никому легко играть не было. Точно так же в последних турах "Локомотив" и "Динамо" недосчитались очков. Мы считаем это очко в копилку. Нам нужно ещё много, и мы готовы за них бороться.

Нам команда хозяев навязала игру, и мы вынуждены были играть в этот футбол. Другой здесь не получался фактически ни у кого. В целом стратегический план на игру был правильным», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Для Осинькина, недавно возглавившего «Сочи», это очко стал первым в команде. Пока южана с 2 очками идут последними в таблице РПЛ,

В следующем туре «Сочи» 5 октября примет нижегородский «Пари НН».