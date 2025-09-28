Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Краснодар» не наиграл на победу в матче 10-го тура РПЛ с «Ростовом».  Встреча закончилась со счетом 0:0.

Геннадий Орлов globallookpress.com

«У команды Мусаева наблюдается спад.  Дончане терзали "быков" и, считаю, были поближе к победе.  В общем, после чемпионского сезона "Краснодару" сейчас тяжело.  Ясно, что на данный момент он не лидер РПЛ по игре.  Да и в целом не могу назвать команду, которая превосходит остальных именно по качеству футбола», — цитирует Орлова «СЭ».

«Краснодар» с 20 очками идет вторым в таблице РПЛ.