Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Краснодар» не наиграл на победу в матче 10-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча закончилась со счетом 0:0.

Геннадий Орлов globallookpress.com

«У команды Мусаева наблюдается спад. Дончане терзали "быков" и, считаю, были поближе к победе. В общем, после чемпионского сезона "Краснодару" сейчас тяжело. Ясно, что на данный момент он не лидер РПЛ по игре. Да и в целом не могу назвать команду, которая превосходит остальных именно по качеству футбола», — цитирует Орлова «СЭ».

«Краснодар» с 20 очками идет вторым в таблице РПЛ.